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Фернандо Алонсо отправляется на Ралли Марокко

Фернандо Алонсо отправляется на Ралли Марокко
20:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Экс-чемпион Формулы-1 выступит на ралли в Африке.

Двукратный чемпион Формулы-1, чемпион WEC, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Фернандо Алонсо примет участие в Ралли Марокко, являющемся частью Кубка мира по ралли-рейдам. Алонсо был официально внесён в заявочный лист ралли-марафона.

Штурманом Фернандо Алонсо станет испанец Марк Кома, а выступит Фернандо на «Тойоте». Эта гонка считается главной репетицией перед «Дакаром», в котором в 2020 году планирует выступить Алонсо.

«Дакар — 2020» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года в Саудовской Аравии.

Марокканский марафон пройдёт с 3 по 9 октября. Протяжённость маршрута составит 2500 км.

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Действующим победителем Ралли Марокко является Нассер Аль-Аттия, выигрывавший этот ралли-рейд пять лет подряд.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Ф1, Ралли Марокко.
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