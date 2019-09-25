Фернандо Алонсо отправляется на Ралли Марокко

Новости спорта:Экс-чемпион Формулы-1 выступит на ралли в Африке.

Двукратный чемпион Формулы-1, чемпион WEC, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Фернандо Алонсо примет участие в Ралли Марокко, являющемся частью Кубка мира по ралли-рейдам. Алонсо был официально внесён в заявочный лист ралли-марафона.

Штурманом Фернандо Алонсо станет испанец Марк Кома, а выступит Фернандо на «Тойоте». Эта гонка считается главной репетицией перед «Дакаром», в котором в 2020 году планирует выступить Алонсо.

«Дакар — 2020» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года в Саудовской Аравии.

Марокканский марафон пройдёт с 3 по 9 октября. Протяжённость маршрута составит 2500 км.

Действующим победителем Ралли Марокко является Нассер Аль-Аттия, выигрывавший этот ралли-рейд пять лет подряд.