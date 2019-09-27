Хэмилтон: Не жду, что Боттас отдаст мне победу

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не ждёт на Гран-при России помощи от Валттери Боттаса. Напомним, в минувшем году финн последовал приказу команды, отдав победу Хэмилтону.

"Не думаю, что мне будет нужна помощь Боттаса. Я хочу делать свою работу сам. Никогда не просил о помощи и мне неприятен опыт прошлого года. Хотел бы, чтобы этого не было.

Не думаю, что мне нужна помощь от кого-либо в той работе, которую я могу делать. За исключением тех случаев, когда команда делает так, чтобы провести уик-энд как можно лучше.

На сегодняшний день я борюсь за титул с Валттери Боттасом так что не ожидаю, что он поможет мне во второй раз. Думаю, что если бы это была последняя гонка и речь шла о победе, всё было бы иначе", — приводит слова британца Crash.