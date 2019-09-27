Скачать
Пятница, 27.09.2019
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко
Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Календарь гонок WRC на 2020 год

Календарь гонок WRC на 2020 год
16:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ФИА опубликовала предварительное расписание сезона-2020 чемпионата мира по классическому ралли.

В календарь, состоящий из 14 этапов, вернулись Ралли Японии, Кении и Новой Зеландии, а этапы в Австралии, на Корсике и в Испании лишились места.

Ралли Японии вернулось в календарь впервые с 2010 года, Ралли Кении — впервые за 17 лет, а Ралли Новой Зеландии — впервые за восемь лет.

Календарь WRC сезона-2020

1. 23—26 января — Ралли Монте-Карло

2. 13—16 февраля — Ралли Швеции

3. 12—15 марта — Ралли Мексики

4. 16—19 апреля — Ралли Чили

5. 30 апреля—3 мая — Ралли Аргентины

Боттас протестировал Ford Fiesta WRC (Видео)

6. 21—24 мая — Ралли Португалии

7. 4—7 июня — Ралли Италии

8. 16—19 июля — Ралли Кении

9. 6—9 августа — Ралли Финляндии

10. 3—6 сентября — Ралли Новой Зеландии

11. 24—27 сентября — Ралли Турции

12. 15—18 октября — Ралли Германии

13. 29 октября—1 ноября — Ралли Великобритании

14. 19—22 ноября — Ралли Японии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Ралли, Новости автоспорта, Ралли WRC, Автоспорт WRC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
02 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
03 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
04 Экс-тренер сборной Украины: У киевского Динамо отсутствует "мозг"
05 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь