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Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
16:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский автогонщик Льюис Хэмилтон финишировал первым на Гран-при Формулы-1 в России.

На трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника — Шарля Леклера.

После пит-стопа на болиде Феттеля возникли проблемы, из-за чего он сошёл. На трассе был объявлен режим виртуального пейс-кара, во время которого Хэмилтону удалось тактически переиграть Леклера.

Формула-1. Гран-при России. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3,829

3. Шарль Леклер («Феррари») +5,212

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,210

5. Александер Албон («Ред Булл») +38,348

6. Карлос Сайнс («Макларен»)+45,889

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +48,728

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +57,749

9. Ландо Норрис («Макларен») +58,779

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +59,841

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.00,821

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1.02,496

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.08,910

14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.10,076

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.13,346

16. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал

17. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал

18. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал

19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.

Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 12-й позиции. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал 14-м.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Гран При России.
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