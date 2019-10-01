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Феттель может уйти из Формулы-1

Феттель может уйти из Формулы-1
15:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Феттель назвал причину, которая заставила бы его уйти из Ф-1

Гонщик «Феррари Себастьян Феттель рассказал, что заставило бы его задуматься об уходе из Формулы-1. Феттель не смог закончить Гран-при России из-за отказа мотора, сказав команде по радио: "Верните назад чёртовы V12".

Феттель имел в виду атмосферные 12-литровые турбомоторы. В настоящее время в Ф-1 используются шестицилиндровые турбомоторы, которые, по мнению немца, слишком сложны.

"В техническом смысле они, конечно, прекрасны. Но у меня есть своё мнение. Считаю, эти моторы не идут на пользу гонкам и не нравятся зрителям"

Хемилтон оторвался в общем зачете Ф-1

Нет других гоночных серий, как Формула-1, где использовались бы моторы V12. В противном случае я задумался бы о переходе», — цитирует Феттеля GrandPX.news.

За пять этапов до окончания сезона Феттель, на счету которого 194 очка, на 128 очков отстаёт от лидера Льюиса Хэмилтона (Мерседес).

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Формула-1, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Автогонки, Шарль Леклер.
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