Пилоты Формулы-1 будут соревноваться в Японии под дождем

Новости спорта:На Гран-при Японии, которое пройдет 11 - 13 октября, ожидаются ливни.

В дни проведения Гран-при Японии в районе трассы «Сузука» ожидаются сильные дожди, сообщает GPBlog. В настоящее время в Японии бушует тайфун. Погода может измениться за то время, что осталось до гонки, однако, учитывая количество прогнозируемых осадков — более 219 мм, — гонка так или иначе может быть затронута ливнями.

Гран-при Японии пройдёт с 11 по 13 октября на трассе «Сузука». За пять этапов до конца чемпионата Формулы-1 2019 года лидерство в личном зачёте продолжает удерживать Льюис Хэмилтон, который опережает ближайшего преследователя, Валттери Боттаса, на 73 очка. Шарль Леклер отстаёт от Хэмилтона на 107 очков.

В Кубке конструкторов «Мерседес« опережает соперников из «Феррари» на 162 очка.