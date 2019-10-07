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Пилоты Формулы-1 будут соревноваться в Японии под дождем

Пилоты Формулы-1 будут соревноваться в Японии под дождем
10:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:На Гран-при Японии, которое пройдет 11 - 13 октября, ожидаются ливни.

В дни проведения Гран-при Японии в районе трассы «Сузука» ожидаются сильные дожди, сообщает GPBlog. В настоящее время в Японии бушует тайфун. Погода может измениться за то время, что осталось до гонки, однако, учитывая количество прогнозируемых осадков — более 219 мм, — гонка так или иначе может быть затронута ливнями.

Гран-при Японии пройдёт с 11 по 13 октября на трассе «Сузука». За пять этапов до конца чемпионата Формулы-1 2019 года лидерство в личном зачёте продолжает удерживать Льюис Хэмилтон, который опережает ближайшего преследователя, Валттери Боттаса, на 73 очка. Шарль Леклер отстаёт от Хэмилтона на 107 очков.

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Формула-1, Автоспорт, Гран При Японии, Ф1.
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