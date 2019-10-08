Скачать
Вторник, 08.10.2019
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Хэмилтон: Мог бы изменить ситуацию в Феррари к лучшему

Хэмилтон: Мог бы изменить ситуацию в Феррари к лучшему
13:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Льюис Хэмилтон задумывается над переходом в Феррари.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что «Феррари» добилась бы большего, если бы он за неё выступал.

Хэмилтон, пятикратный чемпион мира, выступает за «Мерседес» с 2014 года. В составе немецкой команды он завоевал четыре чемпионских титула. Последним чемпионом, завоевавшим это звание в составе «Феррари», остаётся Кими Райкконен, ставший сильнейшим в 2007 году.

Хэмилтона спросили, задумывается ли он переходе в «Феррари» в 2021 году, когда в Формуле-1 в силу вступит новый технический регламент.

Алонсо разбил машину на Ралли Марокко

«Не особо. Хотя не сомневаюсь, что мог бы изменить там ситуацию к лучшему. Но это не моя цель.

Чтобы сделать «Мерседес» побеждающей командой и удерживать её на вершине, понадобилось шесть лет. В коллективе у нас царит атмосфера любви, признательности, восхищения и уважения. Не так просто отказаться от всего этого», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Ferrari, Мерседес, Льюис Хэмилтон, Автоспорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо
02 Соперник Усика провалил допинг-тест
03 Именитый немецкий тренер возглавит Спартак
04 Кличко дал ценный совет Джошуа
05 Свитолина рассказала о своих планах на ближайшее время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь