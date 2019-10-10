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Хэмилтон: Феттель уже не первый номер в Феррари

Хэмилтон: Феттель уже не первый номер в Феррари
13:59 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твитер

Новости спорта:Льюис Хэмилтон заявил, что Себастьян Феттель больше не первый пилот в Феррари.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон считает, что после Гран-при России Себастьян Феттель уступил статус первого пилота Феррари Шарлю Леклеру.

"Интересная динамика – Себ был первым номером, а теперь, очевидно, это не так. Со стороны кажется, что они хотят видеть лидером Шарля. Хорошо ли это для команды? Я так не думаю. Но у них всегда была такая философия.

Есть пилоты, которые всегда хотят статус первого пилота, так для них проще. Я же предпочитаю заслужить это. Гонщики должны начинать в равных условиях, а потом статус первого пилота может меняться от уик-энда к уик-энду, а не фиксироваться на протяжении всего сезона», – уверен Хэмилтон.

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Феттель ответил на вопрос журналистов о том, чувствует ли он себя вторым номером в «Феррари»: «Определенно, нет».

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Автогонки.
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