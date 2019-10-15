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Пилот Формулы-1 захотел устроиться в Uber

Пилот Формулы-1 захотел устроиться в Uber
15:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гонщик Формулы-1 Серхио Перес захотел устроиться на работу в Uber.

Пилот Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Рейсинг Пойнт», сообщил, что хочет устроиться на работу в мексиканское подразделение Uber.

«Слыхал, они в Uber ищут опытных водителей. Хочу знать, каковы их требования», — написал Перес в своём «твиттере».

В Uber ответили Пересу, предложив ему для начала зарегистрироваться.

«Было бы здорово, чтобы ты стал нашим партнёром, Серхио. Для начала зарегистрируйся», — сказано в сообщении в официальном «твиттере» мексиканского подразделения компании.

За четыре этапа до окончания сезона-2019 Перес, на счету которого 35 очков, занимает 11-е место в личном зачёте чемпионата.

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Перес выступает за «Рейсинг Пойнт», которая ранее называлась «Форс Индия», с 2014 года.

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Формула-1, Автоспорт, Серхио Перес, Ф1, Uber.
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