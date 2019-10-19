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В Формулу-1 может вернуться Фернандо Алонсо

В Формулу-1 может вернуться Фернандо Алонсо
11:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фернандо Алонсо допустил возвращение в Формулу-1.

Испанский гонщик Фернандо Алонсо допустил своё возращение в Формулу-1, отметив, что единственной проблемой может стать его возраст.

«Когда я прихожу в паддок и встречаюсь с кем-то из команд Формулы-1, то чувствую огромное уважение со стороны людей. И это происходит не из-за моих достижений на трассе. Они так относятся ко мне из-за того, что я делаю вне её пределов.

Я знаю, что вернуться в Формулу-1 будет всё труднее из-за моего возраста, но я не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок. Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате», — приводит слова Алонсо AS со ссылкой на испанскую версию журнала GQ.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Ф1.
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