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Фернандо Алонсо намерен вернуться в Формулу-1

Фернандо Алонсо намерен вернуться в Формулу-1
08:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фернандо Алонсо рассказал, что не исключает возможности возвращения к соревнованиям.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо рассказал, что не исключает возможности возвращения к соревнованиям.

"Когда прихожу в паддок и встречаюсь с кем-то из команд Формулы-1, то испытываю огромное уважение со стороны людей. И это не из-за моих достижений на трассе. Они так относятся ко мне из-за того, что я делаю вне ее пределов.

Знаю, что вернуться в Формулу-1 будет все труднее из-за возраста, но не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок.

Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате" - сказал Фернандо.

Напомним, что Алонсо ушел из Формулы после завершения прошлого сезона. Сейчас испанцу 38 лет.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Новости автоспорта.
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