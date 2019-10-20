Фернандо Алонсо намерен вернуться в Формулу-1

Новости спорта:Фернандо Алонсо рассказал, что не исключает возможности возвращения к соревнованиям.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо рассказал, что не исключает возможности возвращения к соревнованиям.

"Когда прихожу в паддок и встречаюсь с кем-то из команд Формулы-1, то испытываю огромное уважение со стороны людей. И это не из-за моих достижений на трассе. Они так относятся ко мне из-за того, что я делаю вне ее пределов.

Знаю, что вернуться в Формулу-1 будет все труднее из-за возраста, но не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок.

Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате" - сказал Фернандо.

Напомним, что Алонсо ушел из Формулы после завершения прошлого сезона. Сейчас испанцу 38 лет.