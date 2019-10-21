Райкконен рассказал, от чего с радостью отказался бы в Формуле-1

Новости спорта:Кими Райкконен рассказал, что ему не нравится в Формуле-1.

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, выступающий за «Альфа Ромео», рассказал, от чего с радостью отказался бы в Формуле-1. По словам Райкконена, он очень не любит давать интервью, основная масса которых приходится на четверг, в преддверии гоночного уик-энда.

«Мне не слишком нравятся четверги. В этот день нужно раздать кучу интервью, и особого смысла это не имеет. Но вообще я счастливый человек.

Не считаю себя звездой. Мне хотелось бы выступать в гонках, но так, чтобы после финиша на меня не обращали внимания. В такие моменты хочется спрятаться. Жаль, что так не бывает», — сказал Райкконен в интервью телеканалу RTL.

За четыре этапа до окончания сезона-2019 Райкконен, на счету которого 31 очко, занимает 14-е место в личном зачёте.