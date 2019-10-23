Скачать
Среда, 23.10.2019
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Алонсо обвинил Хэмилтона в лицемерии с вегетарианством

Алонсо обвинил Хэмилтона в лицемерии с вегетарианством
11:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Фернандо Алонсо раскритиковал Льюиса Хэмилтона за недавнее заявление о вегетарианстве.

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не стал поддерживать пилота «Мерседеса», пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в его стремлении ограничить людей в потреблении мяса.

Напомним, несколько дней назад британец опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором в очередной раз выражал озабоченность проблемами планеты и призывал людей отказаться от потребления мясной продукции.

Не выдержали весы: как у бойца ММА пытались угнать и сдать на металлолом два катка

«Думаю, что свой рацион или идеи о нём я бы держал при себе. Я бы никогда не опубликовал заявление, которое опубликовал он. Нельзя в один день писать такое, а на следующий делать совершенно противоположные вещи написанному. Все мы знаем, какой образ жизни может вести Льюис», — приводит слова испанца SoyMotor.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Вегетарианство, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
04 Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
05 Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь