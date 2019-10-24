Формула-1. Twitch будет транслировать Гран-при Мексики

Новости спорта:Сервис начнет показ со свободных заездов.

Стриминговый сервис Twitch покажет в прямом эфире Гран-при Мексики. Об этом сообщил официальный сайт Ф1.

Трансляция будет доступна для жителей Германии, Швейцарии, Люксембурга, Дании, Норвегии и Швеции.

Twitch начнет трансляцию с первых свободных заездов, которые начнутся завтра. На стриминговой платформе также покажут квалификацию и гонку, которая запланирована на 27 октября в 22:10 по киевскому времени. Будут ли в дальнейшем транслироваться другие Гран-при — вопрос открытый.

Напомним, что лидером генеральной классификации Формулы-1 числится пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон с 338 очками в активе.

Twitch является видеостриминговым сервисом, который специализируется на тематике видеоигр и освещении киберспортивных турниров.