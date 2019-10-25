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Фернандо Алонсо выступит на Дакаре-2020

Фернандо Алонсо выступит на Дакаре-2020
08:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель "24 часов Ле-Мана".

Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель "24 часов Ле-Мана", чемпион серии WEC Фернандо Алонсо примет участие в "Дакаре-2020", сообщает пресс-служба соревнований. Алонсо выступит в легендарном ралли-марафоне в составе "Тойоты".

Японский автопроизводитель официально подтвердил участие Алонсо в ралли-рейде. Помимо Алонсо, штурманом которого станет Марк Кома, в составе "Тойоты" выступят Нассер Аль-Аттия, Джиниэл де Вильерс и Бернхард тен Бринке.

Алонсо серьёзно подошёл к подготовке к предстоящему "Дакару", однако после Ралли Марокко испанец признавался, что не уверен, что он готов выступить в столь значимом ралли-рейде.

Напомним, Алонсо покинул чемпионат WEC по окончании суперсезона-2018/19.

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Фернандо Алонсо, Автоспорт, Новости автоспорта, Дакар-2020.
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