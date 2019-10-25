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Ферстаппен объясил, почему его команда не может быть на равне с Феррари

Ферстаппен объясил, почему его команда не может быть на равне с Феррари
14:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Гонщик Ред Булл восхищен мощностью Феррари.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября. По мнению Ферстаппена, его команде не удастся навязать борьбу «Феррари», у которой, как считается, самый мощный мотор в пелотоне.

«Лично я понятия не имею, что мы здесь будем делать. В квалификации, мне кажется, у нас нет шансов против «Феррари». Возможно, в гонке шансов чуть больше», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Ферстаппена спросили, что может сделать «Хонда», чтобы догнать «Феррари» по мощности.

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«Если бы мы знали это, мы бы уже это сделали», — ответил он. За четыре этапа до окончания сезона-2019 отставание «Ред Булл», занимающего третье место в Кубке конструкторов, от «Феррари» составляет 112 очков.

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Формула-1, Red Bull, Ferrari, Новости спорта, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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