Ферстаппен объясил, почему его команда не может быть на равне с Феррари

Новости спорта:Гонщик Ред Булл восхищен мощностью Феррари.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября. По мнению Ферстаппена, его команде не удастся навязать борьбу «Феррари», у которой, как считается, самый мощный мотор в пелотоне.

«Лично я понятия не имею, что мы здесь будем делать. В квалификации, мне кажется, у нас нет шансов против «Феррари». Возможно, в гонке шансов чуть больше», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Ферстаппена спросили, что может сделать «Хонда», чтобы догнать «Феррари» по мощности.

«Если бы мы знали это, мы бы уже это сделали», — ответил он. За четыре этапа до окончания сезона-2019 отставание «Ред Булл», занимающего третье место в Кубке конструкторов, от «Феррари» составляет 112 очков.