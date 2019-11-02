Серхио Переса наказали стартом с пит-лейн

Новости спорта:FIA наказала гонщика Racing Point Серхио Переса за то, что проигнорировал огни на пит-лейне.

Мексиканский гонщик Racing Point Серхио Перес вовремя не отреагировал на красный сигнал, призывающий его заехать на взвешивания.

Правда, пилот приостановил машину, но после радиосвязи получил приказ возвращаться в боксы, где команда провела ему тренировочный пит-стоп. И только потом его машину отвезли обратно для взвешивания.

Если бы машину не трогали и вернули на взвешивание, Серхио отделался бы предупреждением, но в команде поступили иначе – и стюарды наказали гонщика стартом с пит-лейн.

Напомним, Гран-при США в Остине состоится завтра, 3 ноября.