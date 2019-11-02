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Гран-при США: результаты третьей свободной практики

Гран-при США: результаты третьей свободной практики
21:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голландский автогонщик Макс Ферстаппен финишировал первым на третьей свободной практике Гран-при США.

На автодроме в Остине (штат Техас, США) завершилась третья свободная тренировка Гран-при США. По её итогам лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторая позиция — у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, а тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Александер Албон («Ред Булл»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Пьер Гасли («Торо Россо»)

10. Даниэль Риккардо («Рено»)

11. Нико Хюлькенберг («Рено»)

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

13. Ромен Грожан («Хаас»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Роберт Кубица («Уильямс»)

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

20. Шарль Леклер («Феррари»)

Российский пилот «Ред Булл» Даниил Квят показал 14-й результат. Его напарник Пьер Гасли был 9-м. Пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог завершить тренировку. Он был вынужден остановиться на обочине из-за проблем с силовой установкой.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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