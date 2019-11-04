Гран-при США: Боттас завоевал титул, Хэмилтон приблизился к рекорду Шумахера

Новости спорта:Хэмилтон уступил Боттасу на Гран-при США, но досрочно завоевал титул.

Пилот Мерседес Валттери Боттас стал победителем Гран-при США. Это четвертая победа финна в нынешнем сезоне.

На втором месте финишировал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Благодаря этому результату британец стал недостижимым для конкурентов в общем зачете и в шестой раз в карьере выиграл титул чемпиона мира. Больше только у легендарного Михаэля Шумахера (7).

Третья позиция у пилота Ред Булл Макса Ферстаппена. Гонщик Феррари Шарль Леклер финишировал четвертым. Напарник монегаска Себастьян Феттель сошел с дистанции на 8-м круге.

На пятом и шестом месте завершили гонку пилот Ред Булл Александр Албон и гонщик Рено Даниэль Риккардо соответственно.

Яркие моменты Гран-при США:

В общем зачете Хэмилтон опережает Боттаса на 67 очков. На третьем месте идет Леклер, уступая британцу 132 пункта. Ферстаппен на четвертой позиции, отставание от лидера 146 очков. Пятое место у Феттеля, который уступает пилоту Ред Булл 5 очков.

Напомним, что Мерседес досрочно выиграл Кубок Конструкторов.

Следующим состоится Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, который пройдет с 15 по 17 ноября.