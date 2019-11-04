Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Бавария уволила главного тренера
Бавария уволила главного тренера
Михайличенко: Мы вышли очень заряженными на результат
Михайличенко: Мы вышли очень заряженными на результат
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)

Гран-при США: Боттас завоевал титул, Хэмилтон приблизился к рекорду Шумахера

Гран-при США: Боттас завоевал титул, Хэмилтон приблизился к рекорду Шумахера
07:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Хэмилтон уступил Боттасу на Гран-при США, но досрочно завоевал титул.

Пилот Мерседес Валттери Боттас стал победителем Гран-при США. Это четвертая победа финна в нынешнем сезоне. 

На втором месте финишировал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Благодаря этому результату британец стал недостижимым для конкурентов в общем зачете и в шестой раз в карьере выиграл титул чемпиона мира. Больше только у легендарного Михаэля Шумахера (7).

Третья позиция у пилота Ред Булл Макса Ферстаппена. Гонщик Феррари Шарль Леклер финишировал четвертым. Напарник монегаска Себастьян Феттель сошел с дистанции на 8-м круге.

На пятом и шестом месте завершили гонку пилот Ред Булл Александр Албон и гонщик Рено Даниэль Риккардо соответственно.

Яркие моменты Гран-при США:

В общем зачете Хэмилтон опережает Боттаса на 67 очков. На третьем месте идет Леклер, уступая британцу 132 пункта. Ферстаппен на четвертой позиции, отставание от лидера 146 очков. Пятое место у Феттеля, который уступает пилоту Ред Булл 5 очков.

Напомним, что Мерседес досрочно выиграл Кубок Конструкторов.

Следующим состоится Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, который пройдет с 15 по 17 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Гран При США, Новости автоспорта, Валттери Боттас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
02 Лидер Тоттенхэма: Сон весь в слезах
03 Бавария уволила главного тренера
04 Михайличенко: Мы вышли очень заряженными на результат
05 Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь