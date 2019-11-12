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Ралли Австралии отменено: названа причина

Ралли Австралии отменено: названа причина
13:03 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Чемпионом WRC сезона 2019 года стал эстонец Отт Тянак.

Официально объявлено об отмене Ралли Австралии, этапа сезона WRC, запланированного на 14–17 ноября, из-за лесных пожаров в этой стране.

В Новом Южном Уэльсе сложились наиболее неблагоприятные условия, в результате чего было объявлено чрезвычайное положение и объявлен катастрофический уровень пожарной опасности.

Организаторы сначала подготовили пересмотренное расписание этапу по сокращенному маршруту в 90 км, включающее несколько проездов на четырех спецучастках. Но в итоге принято решение вообще отменить ралли.

Чемпионом мира WRC в сезоне 2019 года стал эстонец Отт Тянак.

Чемпионат мира по ралли WRC

Итоги сезона 2019 года

1. Отт Тянак (Эстония, Toyota) – 263 очка

2. Тьерри Невилль (Бельгия, Hyundai) – 227

3. Себастьян Ожье (Франция, Citroën) – 217

4. Андреас Миккельсен (Норвегия, Hyundai) – 102

5. Элфин Эванс (Великобритания, Ford) – 102

6. Крис Мик (Великобритания, Toyota) – 98

7. Яри-Матти Латвала (Финляндия, Toyota) – 94

8. Данис Сордо (Испания, Hyundai) – 89

9. Теему Суннинен (Финляндия, Ford) – 89

10. Эсапекка Лаппи (Финляндия, Citroën) – 83

11. Себастьян Леб (Франция, Hyundai) – 51

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WRC, Ралли, Ралли Австралии, Отт Тянак.
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