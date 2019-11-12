Ралли Австралии отменено: названа причина

Официально объявлено об отмене Ралли Австралии, этапа сезона WRC, запланированного на 14–17 ноября, из-за лесных пожаров в этой стране.
В Новом Южном Уэльсе сложились наиболее неблагоприятные условия, в результате чего было объявлено чрезвычайное положение и объявлен катастрофический уровень пожарной опасности.
Организаторы сначала подготовили пересмотренное расписание этапу по сокращенному маршруту в 90 км, включающее несколько проездов на четырех спецучастках. Но в итоге принято решение вообще отменить ралли.
Чемпионом мира WRC в сезоне 2019 года стал эстонец Отт Тянак.
Чемпионат мира по ралли WRC
Итоги сезона 2019 года
1. Отт Тянак (Эстония, Toyota) – 263 очка
2. Тьерри Невилль (Бельгия, Hyundai) – 227
3. Себастьян Ожье (Франция, Citroën) – 217
4. Андреас Миккельсен (Норвегия, Hyundai) – 102
5. Элфин Эванс (Великобритания, Ford) – 102
6. Крис Мик (Великобритания, Toyota) – 98
7. Яри-Матти Латвала (Финляндия, Toyota) – 94
8. Данис Сордо (Испания, Hyundai) – 89
9. Теему Суннинен (Финляндия, Ford) – 89
10. Эсапекка Лаппи (Финляндия, Citroën) – 83
11. Себастьян Леб (Франция, Hyundai) – 51