Пилот Макларена: Хэмилтон - один из двух лучших гонщиков в истории Формулы-1

Новости спорта:Ландо Норрис восхитился Льюисом Хэмилтоном.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что после завоевания шестого титула Льюис Хэмилтон по праву может считаться одним из двух лучших гонщиков в истории «Формулы-1» наряду с Михаэлем Шумахером.

«Я очень рад за Хэмилтона. Он второй гонщик, которому удалось выиграть шесть титулов.

Уверен, он не собирается останавливаться, и выиграет еще. И это показывает, что он является одним из двух лучших гонщиков «Формулы-1» в истории.

Так что я очень рад возможности смотреть за ним, лучше узнать его в паддоке», – рассказал Норрис.