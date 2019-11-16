Формула-1: Албон вылетел с трассы, поменяв шины (Видео)

Новости спорта:Алекс Албон угодил в аварию на тренировке Гран-при Бразилии.

Медиа-служба Формулы 1 опубликовала видеозапись аварии Алекса Албона в конце первой части пятничных свободных заездов Гран При Бразилии.

Гонщик Red Bull Racing рискнул перейти на слики и поплатился за это, поскольку трасса к тому времени ещё недостаточно подсохла.

В последнем повороте он "поскользнулся" и вылетел с трассы.

Ранее пилот "Макларена" Ландо Норрис заявил, что после завоевания шестого титула Льюис Хэмилтон по праву может считаться одним из двух лучших гонщиков в истории "Формулы-1" наряду с Михаэлем Шумахером.