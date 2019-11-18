Провал Ferrari: столкновение Феттеля и Леклера на Гран-при Бразилии (Видео)

Медиа-служба Формулы 1 опубликовала видеозапись столкновения Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на Гран При Бразилии.
Напарники по Ferrari боролись за четвертое место, когда за пять кругов до финиша столкнулись перед четвертым поворотом. Машины обоих оказались достаточно серьёзно повреждены, поэтому гонка для подопечных Маттиа Бинотто была закончена.
Столкновение между гонщиками Ferrari в конце гонки попало на видео:
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LAP 66/71: Both Ferraris fighting for a podium place - and then THIS . #F1 #Formula1 #BrazilGP #Brazil #Brasil #SaoPaulo #Ferrari #ScuderiaFerrari
Напомним, ранее бывший напарник Михаэля Шумахера Эдди Ирвайн заявил, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон превосходит как Шумахера, так и Айртона Сенну.