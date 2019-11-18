"Это было неожиданно": мотоцикл "догнал" гонщика (Видео)

Новости спорта:Заключительная гонка сезона MotoGP 2019 года в Валенсии ознаменовалась серьезным происшествием с участием Жоана Зарко.

На 14-м круге вставшего после падения француза сбил мотоцикл Икера Лекуоны, упавшего в том же месте.

"Я не оглядывался назад и бежал к своему байку, чтобы понять, можно продолжить гонку или нет. Конечно, я был очень раздосадован падением, но эта досада было недолгой, поскольку меня сбил мотоцикл Лекуоны. Это было неожиданно, я даже не понял, что произошло", – цитирует Зарко Speed Week.

"Сразу после удара я почувствовал сильную боль в левой лодыжке и не мог ей двигать. Но похоже, что ничего не сломано. Возможно, я повредил связки – в понедельник я отправлюсь на обследование, посмотрим, что скажут врачи. Сейчас надо приложить лёд, потому что нога опухла. Но уж лучше повреждение связок, чем перелом костей", - рассказал гонщик.