"Это было неожиданно": мотоцикл "догнал" гонщика (Видео)

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12:29 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Заключительная гонка сезона MotoGP 2019 года в Валенсии ознаменовалась серьезным происшествием с участием Жоана Зарко.

На 14-м круге вставшего после падения француза сбил мотоцикл Икера Лекуоны, упавшего в том же месте.

"Я не оглядывался назад и бежал к своему байку, чтобы понять, можно продолжить гонку или нет. Конечно, я был очень раздосадован падением, но эта досада было недолгой, поскольку меня сбил мотоцикл Лекуоны. Это было неожиданно, я даже не понял, что произошло", – цитирует Зарко Speed Week.

"Сразу после удара я почувствовал сильную боль в левой лодыжке и не мог ей двигать. Но похоже, что ничего не сломано. Возможно, я повредил связки – в понедельник я отправлюсь на обследование, посмотрим, что скажут врачи. Сейчас надо приложить лёд, потому что нога опухла. Но уж лучше повреждение связок, чем перелом костей", - рассказал гонщик.

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Автоспорт, MotoGP, Новости автоспорта, Жоан Зарко.
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