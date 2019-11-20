Райкконен намерен вскоре покинуть Формулу-1

Новости спорта:Кими Райкконен не уверен, что останется в Ф-1 после сезона-2020.

Текущий контракт пилота Альфа Ромео Кими Райкконена завершится через год, когда финну исполнится 41. Пока гонщик не уверен, что захочет остаться в Формуле-1 после этого срока.

«Когда я начинал карьеру в 2001, то не думал, что все еще буду в Формуле-1 в 2019, хотя у меня была пауза на ралли. Я люблю гонки, но не все остальное, что составляет Ф-1 - перелеты, самолеты, интервью».

«Меня интересуют только гонки и борьба на трассе. Сезон-2021? Пока не знаю. Еще пока не смотрел новый технический регламент, ведь не знаю, буду ли еще в Ф-1», - сказал Райкконен.

Чемпион 2007 года в следующем сезоне должен обойти Рубенса Баррикелло и стать пилотом с наибольшим количеством гран-при в истории Ф-1.