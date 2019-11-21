В Феррари оказались довольны аварией Феттеля и Леклера

Гонщики итальянской Феррари Себсатьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись в рамках Гран-при Бразилии и монгесак сошел с этапа.
Интересно, что руководство Феррари довольно аварией на этом этапе сезона, когда пилоты уже не соревнуются за чемпионство.
"Нам даже повезло, что такое произошло в конце этого сезона. Это поможет нам все понять и избежать такого в следующем году.
Очень важно, чтобы оба гонщика признали ошибку и не повторяли ее", - отметил глава команды Маттиа Бинотто в комментарии Sky Sports.