Скачать
Четверг, 28.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Песни, драки, фаеры: как живут футбольные фанаты в разных уголках мира (Фото, Видео)
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы

Феттель передумал уходить из Формулы-1

Феттель передумал уходить из Формулы-1
08:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Себастьян Феттель рассказал, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру, несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны 22-летнего напарника Шарля Леклера, который в сезоне-2019 опережает немца как по победам (2 против 1), так и по очкам (249 против 230).

32-летнего Феттеля спросили, планирует ли он уходить из Ф-1.

"Нет, определённо нет. Думаю, для нас возраст не так критичен, как в других видах спорта. Но тут всё то же самое: если ты достаточно хорош, значит ты достаточно молод.

Я выступаю в Ф-1 уже 12 лет. Теперь передо мной уже не такие перспективы, как раньше. Я иначе оцениваю события, не тороплюсь. Но хорошо, что в запасе у меня ещё несколько сезонов", — цитирует Феттеля GPblog.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
02 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
03 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
04 Барселона досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
05 Барселона - Боруссия Д: видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь