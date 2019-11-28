"Наш брак подошел к концу": звезда Формулы-1 развелся с женой

Новости спорта:Валттери Боттас подтвердил информацию о разводе со своей женой Эмилией.

Пилот Mercedes Валттери Боттас подтвердил информацию о разводе со своей женой Эмилией. Об этом финн написал на своей странице в Twitter.

«К сожалению, вынужден сообщить всем вам, что наш брак с Эмилией подошел к концу. Наши пути разошлись из-за трудностей в моей карьере и того, как сложились жизненные ситуации. И мы считаем, что так будет лучше для нас обоих – мы расстаемся друзьями.

Я буду всегда благодарен Эмилии за все жертвы, на которые она пошла ради меня, за ее поддержку в течение всех этих лет. Я надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к ситуации и к нашему стремлению оградить свою личную жизнь от вмешательств. Это все, что я хотел сказать по поводу нашего расставания».

На будущем Гран-при Абу-Даби Боттас стартует с последнего места из-за замены мотора.