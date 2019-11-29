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Формула-1. Хэмилтон поддержал Боттаса

Формула-1. Хэмилтон поддержал Боттаса
12:58 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Льюис Хэмилтон поддержал своего партнера по команде Валттери Боттаса после развода финна с женой.

Лидер Mercedes Льюис Хэмилтон поддержал своего партнера по команде Валттери Боттаса после развода финна с женой. Британца цитирует The Sun.

«Гонщики находятся в разъездах безумное количество времени. Наверное, это дополнительный фактор, который мешает поддерживать хорошие отношения, если все не идеально. Это относится ко всем спортсменам, нужно иметь правильный настрой и попытаться найти баланс – у всех он разный. Я разговаривал с атлетами из других видов спорта – конечно, там очень похожая ситуация. Есть те, кто справляются – посмотрите на Себа.

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Многие спортсмены устраивают счастливую семейную жизнь. Но, мне кажется, это невероятно тяжело, ведь каждый пилот стремится выступать как можно лучше. В то же время ты хочешь быть на 100 процентов предан своему партнеру. Можно уделить каждому аспекту ограниченное количество времени, и все зависит от того, на какие жертвы ты готов пойти».

Напомним, Хэмилтон подвел итоги 2019 года для Mercedes.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас.
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