Хэмилтон может перейти в Феррари

Новости спорта:На следующий сезон у британца еще действующий контракт с «Мерседесом».

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может перейти в команду «Феррари» в 2021 году. Об этом рассказал руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто, пишет The Telegraph.

«Льюис - выдающийся гонщик, он фантастический водитель. Мы знаем, что с 2021 он сможет перейти к нам. Его переход сделает нас счастливыми.

Пока рано принимать какие-либо решения, поэтому мы довольны той командой, которая у нас на данный момент. Безусловно, в следующем сезоне появится определенный момент, когда мы начнем обсуждать переход Хэмилтона в «Феррари», - заявил Бинотто.

Напомним, что на предыдущем Гран-при в Японии Хэмилтон оформил чемпионский титул. Британец выиграл шестой чемпионский титул за 12 лет карьеры в «Формуле 1». Ранее «Мерседес» досрочно выиграл Кубок конструкторов.

Последний Гран-при сезона состоится в Абу-Даби с 29 ноября по 1 декабря.