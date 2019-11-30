Скачать
Суббота, 30.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)

Хэмилтон может перейти в Феррари

Хэмилтон может перейти в Феррари
15:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:На следующий сезон у британца еще действующий контракт с «Мерседесом».

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может перейти в команду «Феррари» в 2021 году. Об этом рассказал руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто, пишет The Telegraph.

«Льюис - выдающийся гонщик, он фантастический водитель. Мы знаем, что с 2021 он сможет перейти к нам. Его переход сделает нас счастливыми.

Пока рано принимать какие-либо решения, поэтому мы довольны той командой, которая у нас на данный момент. Безусловно, в следующем сезоне появится определенный момент, когда мы начнем обсуждать переход Хэмилтона в «Феррари», - заявил Бинотто.

Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира

Напомним, что на предыдущем Гран-при в Японии Хэмилтон оформил чемпионский титул. Британец выиграл шестой чемпионский титул за 12 лет карьеры в «Формуле 1». Ранее «Мерседес» досрочно выиграл Кубок конструкторов.

Последний Гран-при сезона состоится в Абу-Даби с 29 ноября по 1 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Ferrari, Мерседес, Льюис Хэмилтон, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
03 Емельяненко - Кокляев: видео жесткого нокаута в первом раунде
04 Бразилец Динамо хочет покинуть клуб
05 Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь