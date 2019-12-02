Хэмилтон не скрывает, что может перейти в стан прямого конкурента Мерседес

Новости спорта:Хэмилтон может через сезон выступать за Феррари.

На прошлой неделе итальянские СМИ проинформировали о закрытых переговорах между пилотом Мерседеса Льюисом Хэмилтоном и Феррари с прицелом на сезон-2021.

После Гран-при Абу-Даби 6-кратный чемпион мира не стал это отрицать.

«То, что произошло за закрытыми дверями, должно там и оставаться, это приватный вопрос. Сперва пусть Мерседес решит, что им делать дальше».

«Так или иначе, меня в Мерседесе все устраивает, поэтому решение сменить команду не принимается быстро. Посмотрим, что будет в 2020 году», - сказал Хэмилтон.

Контракт британца истекает через год. В конце 2020 года завершаются договоры Макса Ферстаппена, Даниэля Риккардо и Себастьяна Феттеля, поэтому перед 2021 годом могут случиться крупные переходы топ-пилотов.