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Формула-1: Ред Булл пригрозил Феррари

Формула-1: Ред Булл пригрозил Феррари
12:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Хельмут Марко не исключил подачи протеста на действия «Феррари» в 2020 году.

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не исключил подачи протеста на действия «Феррари» в 2020-м, если в команде посчитают, что соперники нарушают технический регламент.

В ходе сезона-2019 обошлось без официальных протестов в адрес «Феррари», однако ФИА выпустила несколько технических директив касаемо работы двигателей, которые, как считается, негативным образом сказались на конкурентоспособности итальянской команды.

«Легальность конструкции мотора «Феррари» оказалась под вопросом. Возможно, они вышли за пределы серых зон. Но ничего не было сделано, чтобы устранить это.

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Если мы заподозрим какие-либо нарушения, мы подадим протест. И тогда «Феррари» придётся раскрыть всё, а ФИА — действовать соответствующим образом», — приводит слова Марко GrandPX.news.

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Формула-1, Автоспорт, Хельмут Марко, Новости автоспорта.
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