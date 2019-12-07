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Думал, это нормально: Хэмилтон рассказал, почему отказался от мяса и молока

Думал, это нормально: Хэмилтон рассказал, почему отказался от мяса и молока
14:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Льюис Хэмилтон рассказал о пользе отказа от мяса и молочных продуктов.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, в чём ему помогла вегетарианская диета, которой он придерживается уже несколько лет.

«Не могу выразить словами, насколько лучше стал себя чувствовать. Раньше ел мясо и молочные продукты, наслаждался этим, как и большинство людей, но просыпался с ощущением неуверенности, перепадами настроения. Уровень энергии в течение дня был нестабильным. У меня были проблемы с желудком и вздутый живот, и я думал, что это нормально.

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Я набрал пять килограммов в этом году на вегетарианской диете. Мясо как источник белка — мусор. Могу тренироваться так же, как и раньше, если не больше, и при этом выхожу на гонки с гораздо лучшим настроением», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1.
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