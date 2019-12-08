Хэмилтон - о возможном переходе в Феррари: Топ-пилоты уже звонят в Мерседес

Новости спорта:Льюис Хэмилтон не исключил, что с сезона-2021 может перейти в Феррари.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон не исключил, что с сезона-2021 может перейти в Феррари, а другие гонщики, желающие оказаться в немецкой команде, уже звонили боссу Тото Вольффу.

"Наступает интересное время, ведь многие топ-пилоты не имеют длительных контрактов. И почти все из них уже звонили в Мерседес. Количество звонков Вольффу существенно возросло".

"Все хотят покинуть свои команды и перейти в Мерседес. Но это и понятно, учитывая то, где сейчас находится наша команда. Все хотят побеждать, хотят быть там, где выигрывают", - считает Хэмилтон.

По итогам сезона-2020 контракты завершаются у Хэмилтона, Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.