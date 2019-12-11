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Среда, 11.12.2019
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В ФИА прокомментировали санкции к России со стороны ВАДА

В ФИА прокомментировали санкции к России со стороны ВАДА
18:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Контракт на проведение Гран-при России F1 подписан до 2025 года.

Международная автомобильная федерация прокомментировала ситуацию касательно будущего Гран-при России на "Сочи Автодроме" после наложения санкций на Россию со стороны Всемирного антидопингового агентства.

"Учитывая право РУСАДА оспорить решение по кодексу ВАДА, ФИА в сотрудничестве с владельцами коммерческих прав Формулы-1 должна следить за всеми существенными изменениями в этом вопросе, принимая во внимание любые возможные юридические и практические последствия, которые они могут иметь", — цитирует представителя ФИА RaceFans.

Ранее промоутер Гран-при России АНО "Росгонки" также обратил внимание на пункт, согласно которому право на проведение этапа может быть отозвано, только если это возможно юридически и физически. Контракт на проведение Гран-при России подписан до 2025 года.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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