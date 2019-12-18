Скачать
Среда, 18.12.2019
Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико
Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико
Сауль Альварес - боксер 2019 года по версии ESPN
Сауль Альварес - боксер 2019 года по версии ESPN
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Себастьян Феттель завершит карьеру в 2020 году

Себастьян Феттель завершит карьеру в 2020 году
12:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джордан уверен, что Себастьян Феттель завершит карьеру в 2020 году.

Экс-глава команды Формулы-1 Эдди Джордан убеждён, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершит карьеру после завершения следующего сезона.

«Себастьян Феттель завершит карьеру в 2020 году. Он не сможет вернуться в «Ред Булл», потому что там он будет пребывать в тени Макса Ферстаппена. Единственный вариант остаться — если «Мерседес» продолжит выступления в Формуле-1 и после 2020 года. Это может сыграть на руку Феттелю», — приводит слова Джордана Top Gear.

Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)

Нынешний сезон стал для Себастьяна Феттеля худшим за последние годы. Немец завершил чемпионат на пятом месте в общем зачёте, уступив напарнику по команде Шарлю Леклеру. Ранее экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун также заявлял, что немец покинет чемпионат после 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
02 Ломаченко: Лопес меня не впечатлил, но у него теперь есть пояс
03 Шовковский признался, что после игры присутствовал алкоголь
04 Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
05 Роберт Гарсия готов к победе Лопеса над Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь