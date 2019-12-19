Феттель: Я всегда буду после Шумахера

Новости спорта:Себастьян Феттель считает, что независимо от достижений он навсегда останется номером два для немецких болельщиков.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что независимо от достижений он навсегда останется номером два для немецких болельщиков.

«Если говорить о Формуле-1, то в Германии я всегда буду номером два, но для меня это не является проблемой. Думаю, что достижения Михаэля Шумахера уникальны, и они остаются такими. Он сделал прорыв в Формуле-1 и автоспорте в целом для Германии.

Любому, кто приходит после него, нужно встать в очередь. Я горжусь своей страной и нацией. Хотя, будучи немцем, нужно быть аккуратным в том, какой именно смысл ты вкладываешь в эти слова. Но у меня с этим нет никаких проблем. Я горжусь тем, что я немец», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport Total.

Себастьян Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне он занял пятую позицию в личном зачёте.