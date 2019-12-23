Леклер продлил контракт с Феррари

Новости спорта:Команда сохранила у себя талантливого монегаска.

Команды Формулы-1 Феррари на своем официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с автогонщиком Шарлем Леклером до 2024 года. Зарплата не разглашается.

22-летний монегаск в прошлом сезоне выступал за Альфа Ромео и занял 13-е место в личном зачете с 39 очками в активе.

Леклер лишь в сезоне-2019 дебютировал за Феррари и занял четвертое место в личном зачете (264 очка), при этом опередив на одну позицию своего партнера по команде, четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Новый сезон Формулы-1 2020 года начнется в Австралии и пройдет с 13 по 15 марта.