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Хэмилтон назвал свои лучшие и худшие гонки в 2019 году

Хэмилтон назвал свои лучшие и худшие гонки в 2019 году
08:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Британец в минувшем сезоне стал шестикратным чемпионом Формулы-1.

Главный звездный пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который в минувшем сезоне стал шестикратным чемпионом Формулы-1, назвал свои лучшие и худшие гонки в 2019 году. Британца цитирует Crash.

«Пожалуй, Монако мне понравилось меньше всего. Хотя, на самом деле, эта гонка на втором месте, потому что худшим был Хоккенхайм. Лучшие этапы? Мексика была прекрасна, Сильверстоун получился отличным, во Франции было замечательно. Но я не помню каждую гонку.

Безусловно, Гран-при Бразилии получился не очень хорошим, но, думаю, важно выделять хорошие моменты уик-энда, а не концентрироваться на негативе. Безусловно, я не финишировал так, как мог бы – вторым или третьим, были ошибки, но в целом было много позитивного.

Мы можем гордиться командной работой. Важно, что при этом мы сохраняем спокойствие и сосредоточены на тех областях, где можно улучшить. В следующем году мы постараемся поднять планку, хотя после такого сезона это будет непросто».

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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