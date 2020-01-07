Скачать
Вторник, 07.01.2020
Арсенал - Лидс: видео гола и обзор матча Кубка Англии
Арсенал - Лидс: видео гола и обзор матча Кубка Англии
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола
Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола

Ред Булл продлил контракт с Ферстаппеном

Ред Булл продлил контракт с Ферстаппеном
17:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Голландский гонщик Макс Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до 2023-го.

В «Ред Булл» сообщили, что 22-летний голландский гонщик Макс Ферстаппен будет выступать за команду как минимум до сезона-2023.

Ферстаппен пришёл в Формулу-1 в сезоне-2015, когда ему было 17 лет. Карьеру в Ф-1 он начал в коллективе «Торо Россо», младшей команде австрийской компании. С Гран-при Испании 2016 года голландский пилот выступает за «Ред Булл», после того как было принято решение поменять его местами с россиянином Даниилом Квятом.

В Мерседесе признали вклад Шумахера

В составе «Ред Булл» Ферстаппен одержал восемь побед, 31 раз попал на подиум, дважды стартовал с поула и семь раз показывал быстрейший круг в гонке. Всего на его счету 948 очков. В сезоне-2020 напарником голландца, как и во второй половине 2019 года, будет представитель Таиланда Александер Албон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Ф1, Макс Ферстаппен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гарсия предложил Ломаченко бой, но при одном условии
02 Гвардиола назвал клубы, которые никогда не будет тренировать
03 Названа новая дата потенциального боя Усика и Чисоры
04 Трансфер Кадара в Фехервар сорвался: названа причина
05 Тренер Мариуполя о футболисте: "Он - космонавт"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь