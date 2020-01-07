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Сайнс выиграл третий этап ралли Дакар-2020

Сайнс выиграл третий этап ралли Дакар-2020
22:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Экипаж украинца Дмитрия Цыро в топ-20 общего зачета.

В Саудовской Аравии прошел третий этап легендарной раллийной гонки "Дакар". В классе автомобилей победу одержал экипаж известного испанца Карлоса Сайнса-старшего. Он вышел в лидеры общего зачета.

На 14-м месте финишировал экипаж украинского штурмана Дмитрия Цыро. Он вместе с россиянином Денисом Кротовым поднялся на 19-е место общего зачета.

Интересно, что экипаж бывшей звезды "Формулы-1" испанца Фернандо Алонсо занимает пока 25-е место.

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Напомним, что ралли "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии. До этого 10 лет гонка проходила в Южной Америке.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Дакар-2020.
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