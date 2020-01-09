Допинг-проба В итальянского мотогонщика показала положительный результат

Новости спорта:Мотогонщик Андреа Янноне провалил допинг-тест.

Стали известны результаты допинг-пробы B итальянского мотогонщика Андреа Янноне, сообщает GPUpdate. Проба показала такой же результат, как и первая — в ней были найдены следы запрещённого вещества.

Напомним, 17 декабря стало известно, что мотогонщик Андреа Янноне провалил допинг-тест. Международная мотоциклетная федерация сообщила о дисквалификации спортсмена. В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы дростанолона.

Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды "Дукати", за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.