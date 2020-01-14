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Петерансель выиграл 9-й этап Дакара-2020

Петерансель выиграл 9-й этап Дакара-2020
14:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Петерансель выиграл у Аль-Аттии 15 секунд на 9-м этапе «Дакара», Сайнс еле остался лидером.

Французский гонщик Стефан Петерансель, выступающий в классе внедорожников, показал лучший результат на девятом этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Второе время на спецучастке показал представитель Катара Нассер Аль-Аттия, уступивший 15 секунд. Замкнул тройку Ясир Сейадан из Саудовской Аравии. Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не попал в первую пятёрку.

Лидер ралли Карлос Сайнс-старший не попал в тройку на этапе, уступив Петеранселю 6 минут 31 секунду. Вследствие этого его общий отрыв от Аль-Аттии сократился до 24 секунд. Третьим с отставанием в 6 минут 38 секунд от лидера идёт Петерансель.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Девятый СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — +3:08.31

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.15

3. Ясир Сеайдан (Mini) — +4.48

4. Якуб Пшигонски (Mini) — +6.23

5. Карлос Сайнс (Mini) — +6.31

6. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +8.22

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 9 СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 35:11.54

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.24

3. Стефан Петерансель (Mini) — 6.38

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +34.16

5. Орландо Терранова (Mini) — +49.41

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +57.57.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Ралли, Дакар, Ф1, Стефан Петерансель.
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