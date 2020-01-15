Коварный участок: в месте, где перевернулся Алонсо, произошла еще одна авария (Видео)

Новости спорта:Роман Старикович неудачно съехал с дюны на ралли-марафоне Дакар-2020.

На сокращенном десятом этапе Дакара-2020 в серьезную аварию попал не только Фернандо Алонсо. Уже после переворота испанца в том же самом месте произошел инцидент с Романом Стариковичем.

Российский гонщик, выступающий под кипрской лицензией, неудачно приземлился после прыжка с дюны. Стариковичу и его штурману Берту Хескесу потребовалась медицинская помощь.

Видео инцидента:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @hasansadadi 15 Янв 2020 в 12:03 PST

"О характере полученных травм пока не сообщается. Пострадавших увезли на медицинском вертолете", – написал Telegram-канал @CrossCountryRally.

Также в этом коварном месте едва не угодил в аварию Язид Аль-Раджи.