Коварный участок: в месте, где перевернулся Алонсо, произошла еще одна авария (Видео)

На сокращенном десятом этапе Дакара-2020 в серьезную аварию попал не только Фернандо Алонсо. Уже после переворота испанца в том же самом месте произошел инцидент с Романом Стариковичем.
Российский гонщик, выступающий под кипрской лицензией, неудачно приземлился после прыжка с дюны. Стариковичу и его штурману Берту Хескесу потребовалась медицинская помощь.
Видео инцидента:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"О характере полученных травм пока не сообщается. Пострадавших увезли на медицинском вертолете", – написал Telegram-канал @CrossCountryRally.
Также в этом коварном месте едва не угодил в аварию Язид Аль-Раджи.