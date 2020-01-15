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Среда, 15.01.2020
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Коварный участок: в месте, где перевернулся Алонсо, произошла еще одна авария (Видео)
18:33 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Роман Старикович неудачно съехал с дюны на ралли-марафоне Дакар-2020.

На сокращенном десятом этапе Дакара-2020 в серьезную аварию попал не только Фернандо Алонсо. Уже после переворота испанца в том же самом месте произошел инцидент с Романом Стариковичем.

Российский гонщик, выступающий под кипрской лицензией, неудачно приземлился после прыжка с дюны. Стариковичу и его штурману Берту Хескесу потребовалась медицинская помощь.

Видео инцидента:

 
 
 
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Публикация от @hasansadadi

"О характере полученных травм пока не сообщается. Пострадавших увезли на медицинском вертолете", – написал Telegram-канал @CrossCountryRally.

Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на Дакаре (Видео)

Также в этом коварном месте едва не угодил в аварию Язид Аль-Раджи.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Дакар-2020, Ралли Дакар-2020.
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