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Во Франции просмотры Формулы-1 упали в 10 раз

Во Франции просмотры Формулы-1 упали в 10 раз
12:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Аудитория Ф-1 во Франции снизилась в 10 раз из-за перехода трансляций на платную основу.

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост заявил, что число зрителей серии во Франции упало более чем в десять раз после перехода трансляций на платный формат. Сейчас во Франции все гонки показываются на платном канале Canal Plus. Бесплатное эфирное освещение этого вида спорта на TF1 включает в себя только три гонки.

«Раньше у нас было 8 миллионов зрителей во Франции, которые смотрели TF1, а теперь, когда трансляции перешли на Canal Plus, цифра составляет 750 тысяч.

Вот как это работает, когда что-то переходит на платное телевидение», — приводит слова Алена Проста SpeedWeek.

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В следующем сезоне в пелотоне будет сразу три французских гонщика — Пьер Гасли, Ромен Грожан и Эстебан Окон.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1.
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