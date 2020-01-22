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Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн

Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн
07:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Жена автогонщика уже обратилась к полиции.

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась в полицию, сообщает Mirror. По информации британского издания, женщина решилась на такой шаг из-за того, что неизвестные люди пытаются продать свежие фотографии её мужа £ 1 млн.

Предполагается, что речь идёт о фотографиях, сделанных в женевском доме четы Шумахеров, где легендарный пилот проходит реабилитацию.

Напомним, в конце 2013 года Михаэль, отдыхая на горнолыжном курорте, получил тяжёлую черепно-мозговую травму. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает крайне редко. Семья Шумахера предпочитает сохранять всё в секрете, подчёркивая, что у Михаэля есть право на приватную жизнь.

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Напомним, 3 января Михаэлю исполнился 51 год.

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Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Ф1.
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