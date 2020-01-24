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Хэмилтон рассказал, где мог начать карьеру автогонщика

Хэмилтон рассказал, где мог начать карьеру автогонщика
11:55 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Льюис Хэмилтон, который дебютировал в Формуле-1 в 2007 году, мог начать карьеру не в "Макларене", а в заводской команде "Хонды".

Бывший босс "Мерседеса" Ник Фрай рассказал, что Льюис Хэмилтон, который дебютировал в Формуле-1 в 2007 году, мог начать карьеру не в "Макларене", а в заводской команде "Хонды", которая тогда выступала в чемпионате.

По словам Фрая, который в то время работал в "Хонде", в команде вели переговоры с Хэмилтоном, которые вполне могли увенчаться успехом.

"Переговоры с Льюисом начались гораздо раньше. Жиль де Ферран, который тогда был нашим спортивным директором, встречался с Льюисом за ужином в Оксфорде ещё до того, как тот попал в Формулу-1.

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Мы сказали Льюису, что если "Макларен" не даст ему место, то это сделаем мы. Уверен, Льюис и Энтони Хэмилтон общались со многими командами", — приводит его слова Motorsport-Total.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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