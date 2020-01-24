Баррикелло рассыпался в комплиментах Хэмилтону

Новости спорта:Рубенс Баррикелло в комментарии GP Fans высказался о таланте шестикратного чемпиона мира, пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло в комментарии GP Fans высказался о таланте шестикратного чемпиона мира, пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

«По таланту Хэмилтон, возможно, даже превосходит Айртона Сенну и Михаэля Шумахера. Единственное, чего ему не хватало – это зрелости. И сейчас, когда Хэмилтон возмужал, вы видите конечный продукт.

Я слушал его переговоры по радио на Гран-при Бразилии, он был невероятно спокоен, передавал информацию, предельно четко говорил что ему нужно, а что нет. Идеальный гонщик – это сочетание мастерства Айртона, отваги Шумахера и координации Хэмилтона. Это было бы нечто!»

Напомним, ранее Хэмилтон назвал свои лучшие и худшие гонки прошедшего сезона.