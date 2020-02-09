Дорнбос: Ферстаппен - это Месси мира гонок

Новости спорта:Бывший пилот Формулы-1 считает голландца талантливым гонщиком.

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос в интервью GP Fans высказался о таланте гонщика Red Bull Макса Ферстаппена, сравнив его с легендарным футболистом Лионелем Месси.

«Макс Ферстаппен – это Месси мира гонок. Такой талант, как Макс, рождается раз в десятилетие. Способный добиться столь многого в столь юном возрасте – это уникально.

Он уже доказывал, что способен добиваться большего, чем позволяет техника. Хотя если в сравнении с Mercedes и Ferrari машине не будет хватать мощности, то побеждать в сезоне ему будет трудно».