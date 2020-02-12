Формула-1 из-за короновируса перенесла Гран-при Китая

Гран-при Китая, который был запланирован на период с 17 по 19 апреля в китайском Шанхае, официально перенесен Формулой-1.
Дело в том, что в Китае вспыхнула эпидемия короновируса, жертвами которой стали уже более тысячи человек, из-за этого FIA и FOM решили перенести этап.
Формула-1 попытается сдвинуть китайский этап на конец года, однако есть вероятность, что гонки не будет вовсе. Таким образом, у водителей будет два больших перерыва в течение сезона, вместо одного: сначала отдых летом длительностью в месяц и столько же теперь будет весной между гонками во Вьетнаме (5-е апреля) и Нидерландах (3-е мая).
До этого из-за эпидемии коронавируса Формулу E была вынуждена отменить свой этап на острове Хайнань, который должен был начаться с 21 мая.