Формула-1 из-за короновируса перенесла Гран-при Китая

Новости спорта:Гонка в Китае должна была состояться в апреле, однако из-за вируса руководство вынуждено перенести Гран-при.

Гран-при Китая, который был запланирован на период с 17 по 19 апреля в китайском Шанхае, официально перенесен Формулой-1.

Дело в том, что в Китае вспыхнула эпидемия короновируса, жертвами которой стали уже более тысячи человек, из-за этого FIA и FOM решили перенести этап.

Формула-1 попытается сдвинуть китайский этап на конец года, однако есть вероятность, что гонки не будет вовсе. Таким образом, у водителей будет два больших перерыва в течение сезона, вместо одного: сначала отдых летом длительностью в месяц и столько же теперь будет весной между гонками во Вьетнаме (5-е апреля) и Нидерландах (3-е мая).

До этого из-за эпидемии коронавируса Формулу E была вынуждена отменить свой этап на острове Хайнань, который должен был начаться с 21 мая.